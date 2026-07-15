Президент Южной Кореи стал бездомным

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен продал свою единственную квартиру, расположенную в городе Соннам недалеко от Сеула. Об этом сообщило агентство Yonhap.

«У меня больше нет дома», - сказал Ли Чжэ Мен на заседании кабинета министров.

Дело в том, что, согласно новому курсу властей, собственники должны продавать жилье, в котором они не живут. Это увеличит предложения на рынке и сократит количество пустующих домов.

Ранее Ли Чжэ Мен поручил Министерству культуры, спорта и туризма изучить причины провала сборной на чемпионате мира по футболу. Президент извинился перед гражданами за разочарование и пообещал незамедлительно приступить к реформам в спортивном управлении, чтобы подобное не повторилось.