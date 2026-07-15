МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Президент Южной Кореи стал бездомным

Все дело в новой политике властей, направленной на продажу собственниками жилья, в котором они не живут.
Вероника Левшина 15-07-2026 13:46
© Фото: marco iacobucci, Keystone Press Agency, Global Look Press

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен продал свою единственную квартиру, расположенную в городе Соннам недалеко от Сеула. Об этом сообщило агентство Yonhap.

«У меня больше нет дома», - сказал Ли Чжэ Мен на заседании кабинета министров.

Дело в том, что, согласно новому курсу властей, собственники должны продавать жилье, в котором они не живут. Это увеличит предложения на рынке и сократит количество пустующих домов.

Ранее Ли Чжэ Мен поручил Министерству культуры, спорта и туризма изучить причины провала сборной на чемпионате мира по футболу. Президент извинился перед гражданами за разочарование и пообещал незамедлительно приступить к реформам в спортивном управлении, чтобы подобное не повторилось.

#в стране и мире #дом #Южная Корея #продажа #Президент #квартира #жилье #рынок #собственник #президент южной кореи #Ли Чжэ Мён
Последние выпуски программ
Фильмы онлайн
1
Саперы МЧС. Работа в зоне СВО. Фильм 2
2
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
3
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
4
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
5
УБИМ. Три машины в одной броне
6
Наземные беспилотники инженерных войск
7
БПЛА для войск БПС
8
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
9
Боевая подготовка призывников
10
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 