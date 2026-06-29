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Президент Южной Кореи поручил расследовать причины провала сборной на ЧМ

По словам Ли Чжэ Мена, проблема находится в назначениях на руководящие посты по личным связям, а не по профессиональным качествам.
Вероника Левшина 29-06-2026 05:00
© Фото: Lucio Tavora, XinHua, Global Look Press

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен поручил министерству культуры, спорта и туризма изучить причины провала сборной на чемпионате мира по футболу. Корея заняла третье место в группе А, набрав три очка, и не прошла в плей-офф. Об этом глава государства написал в Х.

«Как бывший почетный президент профессионального футбольного клуба и преданный болельщик сборной, я крайне озадачен этим неожиданным результатом», - заявил Ли Чжэ Мен.

Глава государства поручил перевести спортивные организации, включая Корейский спортивный комитет и Футбольную ассоциацию, на прямые выборы руководства с участием всего спортивного сообщества вместо нынешней системы непрямых выборов меньшинством делегатов.

«Создание строгой системы надзора и контроля для обеспечения прозрачности, справедливости и объективности в деятельности, а также привлечение к ответственности виновных за их действия и последствия, также являются важными задачами», - отметил глава государства.

Ли Чжэ Мен принес извинения гражданам за разочарование и пообещал незамедлительно приступить к реформам в спортивном управлении, чтобы подобное не повторилось.

Накануне определились все пары 1/16 финала чемпионата мира по футболу. Первый матч стадии плей-офф состоялся в воскресенье, 28 июня. В нем Канада обыграла ЮАР со счетом 1:0.

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