По 16 лет лишения свободы получили бывший командир взвода ВСУ и рядовой украинской армии. Следователи Главного военного СУ СК РФ доказали их причастность к убийствам мирных жителей Курской области.

Так, командир взвода ВСУ Дмитрий Яремов участвовал в незаконном блокировании поселка Новый Путь, совершив ряд преступлений.

«Яремов запугивал местных жителей, препятствовал их эвакуации, неоднократно открывал огонь на поражение», - сообщили в пресс-службе СК РФ.

Ближайшие 16 лет Яремов проведет за решеткой. Первые пять лет в тюрьме, остальные - в исправительной колонии строго режима.

Время подумать будет и у рядового ВСУ Антона Боримского. Он осужден за стрельбу по российским военнослужащим и жителям населенных пунктов Обуховка, Внезапное, Снагость и Комаровка Курской области.