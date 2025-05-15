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Два украинских боевика получили приговоры за зверства в Курской области

Оба осужденных признали свою вину за совершение преступлений в отношении мирных жителей на территории Курской области.
Ян Брацкий 2025-05-15 21:34:59
© Фото: Следственный комитет РФ © Видео: Следственный комитет РФ

По 16 лет лишения свободы получили бывший командир взвода ВСУ и рядовой украинской армии. Следователи Главного военного СУ СК РФ доказали их причастность к убийствам мирных жителей Курской области.

Так, командир взвода ВСУ Дмитрий Яремов участвовал в незаконном блокировании поселка Новый Путь, совершив ряд преступлений.

«Яремов запугивал местных жителей, препятствовал их эвакуации, неоднократно открывал огонь на поражение», - сообщили в пресс-службе СК РФ.

Ближайшие 16 лет Яремов проведет за решеткой. Первые пять лет в тюрьме, остальные - в исправительной колонии строго режима.

Время подумать будет и у рядового ВСУ Антона Боримского. Он осужден за стрельбу по российским военнослужащим и жителям населенных пунктов Обуховка, Внезапное, Снагость и Комаровка Курской области.

#Курская область #ВСУ #суд #Приговор #СК РФ
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