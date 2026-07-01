Reuters: добыча нефти в США достигла рекордного уровня в апреле

Добыча нефти в Соединенных Штатах выросла до 13,93 млн баррелей в сутки в апреле, достигнув рекордного уровня. Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на данные Управления энергетической информации США.

В апреле добыча нефти выросла на 216 000 баррелей в сутки по сравнению с мартом. Сильнее всего показатель вырос в Нью-Мексико - 2,37 миллионов баррелей в сутки.

«Это произошло наращиванием производства в ответ на повышение цен на нефть из-за войны с Ираном», - говорится в материале.

Общий объем поставок нефти и нефтепродуктов в США в апреле вырос до 20,81 миллионов баррелей в сутки, что является самым высоким уровнем с февраля, а поставки готового автомобильного бензина увеличились до 9,12 миллионов баррелей в сутки, достигнув самого высокого уровня за восемь месяцев.

Однако поставки дизельного топлива в апреле сократились до 3,89 миллионов баррелей в сутки, что является самым низким показателем с декабря.

Ранее председатель парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф сообщил, что иранская нефть стала продаваться на 20% дороже после приостановки действия санкций США. По его словам, «выручка за нее поступает на счета».