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Рютте: благодаря планам ЕС по перевооружению в США сохраняются рабочие места

Генсек НАТО призвал военных производителей в странах альянса увеличить расходы за прошедшие два года на 250 миллиардов долларов.
Вероника Левшина 01-07-2026 03:13
© Фото: Nicolas Maeterlinck, Keystone Press Agency, Global Look Press

Планы Евросоюза по перевооружению обеспечивают 195 000 рабочих мест в сфере обороны в Соединенных Штатах за счет заказов на вооружение на 300 миллиардов долларов. Об этом газете Financial Times сообщил генсек НАТО Марк Рютте.

«(Рютте - прим. ред.) заявил, что стремление Европы к перевооружению поддерживает 195 тысяч рабочих мест в сфере обороны в США благодаря заказам на вооружение на сумму 300 миллиардов долларов», - пишет издание.

Также генсек призвал военных производителей в странах альянса увеличить расходы за прошедшие два года на 250 миллиардов долларов, но не для роста цен, а для увеличения производства. По его словам, оборонно-промышленная база США является очень важной ля НАТО. Рютте отметил, что некоторые ключевые возможности европейские страны могут закупать лишь у Штатов.

Накануне стало известно, что Британия выделит $2 млрд для создания программы «Арктический бастион», призванной сдерживать присутствие флота России в Арктике. В состав «Арктического бастиона» войдет как традиционное морское вооружение, так и беспилотные системы.

#в стране и мире #НАТО #сша #перевооружение #рабочие места #заказ #Рютте
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