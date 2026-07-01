Рютте: благодаря планам ЕС по перевооружению в США сохраняются рабочие места

Планы Евросоюза по перевооружению обеспечивают 195 000 рабочих мест в сфере обороны в Соединенных Штатах за счет заказов на вооружение на 300 миллиардов долларов. Об этом газете Financial Times сообщил генсек НАТО Марк Рютте.

«(Рютте - прим. ред.) заявил, что стремление Европы к перевооружению поддерживает 195 тысяч рабочих мест в сфере обороны в США благодаря заказам на вооружение на сумму 300 миллиардов долларов», - пишет издание.

Также генсек призвал военных производителей в странах альянса увеличить расходы за прошедшие два года на 250 миллиардов долларов, но не для роста цен, а для увеличения производства. По его словам, оборонно-промышленная база США является очень важной ля НАТО. Рютте отметил, что некоторые ключевые возможности европейские страны могут закупать лишь у Штатов.

Накануне стало известно, что Британия выделит $2 млрд для создания программы «Арктический бастион», призванной сдерживать присутствие флота России в Арктике. В состав «Арктического бастиона» войдет как традиционное морское вооружение, так и беспилотные системы.