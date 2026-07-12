Умер бывший эмир Катара Хамад бен Халифа Аль Тани

Бывший эмир Катара, отец нынешнего правителя страны Хамад бен Халифа Аль Тани скончался в возрасте 74 лет. Об этом сообщила канцелярия эмира.

Аль Тани управлял государством 18 лет. Он считался основателем современного Катара и продолжал пользоваться влиянием и любовью в стране даже после передачи власти своему сыну.

«Канцелярия эмира скорбит в связи с тяжелой утратой для страны - кончиной эмира-отца, его высочества шейха Хамада бен Халифы Аль Тани, который ушел из жизни сегодня утром», - говорится в сообщении канцелярии в соцсети Х.

Аль Тани был седьмым эмиром Катара с 27 июня 1995 по 25 июня 2013 года. Он окончил британскую Королевскую военную академию в Сандхерст в июле 1971 года, служил в армии Катара. С 1977 года - престолонаследник и министр обороны, много сделал для модернизации армии. Он также отвечал за спортподготовку юношества и активно занимался поддержкой спорта. 27 июня 1995 года в результате бескровного переворота сверг своего отца Халифу ибн Хамада Аль Тани и пришел к власти.

Сообщалось, что у эмира-отца были проблемы со здоровьем, он страдал от диабета и перенес операцию. В 1997 году он сделал Катар первой страной региона, которая предоставила избирательное право женщинам. В 1996 году способствовал появлению телеканала «Аль-Джазира».