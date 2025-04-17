Эмир Катара прибыл в Россию с официальным визитом

Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани прибыл в РФ с официальным визитом. Его сопровождает делегация. Об этом сообщает корреспондент «Звезды».

Самолет главы Катара приземлился в Москве в правительственном аэропорту Внуково-2.

Напомним, что переговоры Тамим бен Хамад Аль Тани с президентом России Владимиром Путиным запланированы на сегодня, 17 апреля.

По данным пресс-службы Кремля, главы государств обсудят актуальные вопросы российско-катарского сотрудничества в различных областях, акцентируя внимание на торгово-экономическую и гуманитарную сферы. Также будет затронут ряд ключевых тем международной повестки.

В Кремле ожидают «серьезный разговор» и подписание ряда документов по итогам переговоров Путина и Аль Тани.