На Солнце произошла наивысшая вспышка класса Х

На Солнце произошла вспышка наивысшего класса - Х. Об этом говорится в официальном Telegram-канале лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
«Вот и первая X вспышка», - сообщила лаборатория.
Вспышки такого класса являются самыми мощными и крупными взрывами на Солнце. Они выделяют колоссальное количество энергии и выбрасывают в космос потоки заряженных частиц., которые, достигая Земли, способны вызывать сильные геомагнитные бури, полярные сияния и сбои в радиосвязи.
Накануне в ИКИ РАН сообщили, что неизвестная комета приблизилась к Солнцу и погибла. Небольшое небесное тело появилось много миллиардов лет назад и в результате «цепи нелепых совпадений» оказалось заброшенным силами тяготения гигантских планет прямо на Солнце.
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