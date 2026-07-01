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На Солнце произошла наивысшая вспышка класса Х

Ее зафиксировали почти в полночь.
Вероника Левшина 01-07-2026 02:15
© Фото: Cover Images, Keystone Press Agency, Global Look Press

На Солнце произошла вспышка наивысшего класса - Х. Об этом говорится в официальном Telegram-канале лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

«Вот и первая X вспышка», - сообщила лаборатория.

Вспышки такого класса являются самыми мощными и крупными взрывами на Солнце. Они выделяют колоссальное количество энергии и выбрасывают в космос потоки заряженных частиц., которые, достигая Земли, способны вызывать сильные геомагнитные бури, полярные сияния и сбои в радиосвязи.

Накануне в ИКИ РАН сообщили, что неизвестная комета приблизилась к Солнцу и погибла. Небольшое небесное тело появилось много миллиардов лет назад и в результате «цепи нелепых совпадений» оказалось заброшенным силами тяготения гигантских планет прямо на Солнце.

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