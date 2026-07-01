На Солнце произошла наивысшая вспышка класса Х

На Солнце произошла вспышка наивысшего класса - Х. Об этом говорится в официальном Telegram-канале лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

«Вот и первая X вспышка», - сообщила лаборатория.

Вспышки такого класса являются самыми мощными и крупными взрывами на Солнце. Они выделяют колоссальное количество энергии и выбрасывают в космос потоки заряженных частиц., которые, достигая Земли, способны вызывать сильные геомагнитные бури, полярные сияния и сбои в радиосвязи.

Накануне в ИКИ РАН сообщили, что неизвестная комета приблизилась к Солнцу и погибла. Небольшое небесное тело появилось много миллиардов лет назад и в результате «цепи нелепых совпадений» оказалось заброшенным силами тяготения гигантских планет прямо на Солнце.