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Неизвестная комета сгорела при сближении с Солнцем

Небесное тело никак не зарегистрировано и не имеет ни имени, ни номера в каталоге.
Андрей Юдин 30-06-2026 22:57
© Фото: z03, ZUMAPRESS.com, Global look Press

Неизвестная комета приблизилась к Солнцу и погибла. Об этом рассказали в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

«На Солнце прямо сейчас гибнет случайно приблизившаяся к нему комета. Не имеющая ни имени, ни номера в каталоге», - говорится в сообщении.

Астрономы назвали небесное тело небольшим, никому до этого не известным камнем, появившимся много миллиардов лет назад и в результате «цепи нелепых совпадений» заброшенным силами тяготения гигантских планет прямо на Солнце.

Из-за мгновение до смерти вспыхнула, но чтобы погаснуть навсегда, отметили в лаборатории.

Ранее ученые за последние сутки зафиксировали резкий скачок солнечной активности - количество вспышек на звезде за день выросло до 17. Крупнейшая группа пятен года, расположенная прямо напротив Земли, до сих пор не выдала ни одной вспышки класса X - это выглядит аномалией.

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