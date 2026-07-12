Частные клиники и магазины промаркируют в России

Частные медицинские организации и магазины будут промаркированы в России. Об этом рассказал председатель совета директоров Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) оператор системы маркировки «Честный знак» Михаил Дубин.

«На входе в медицинскую организацию может размещаться наклейка с QR-кодом. Человек сканирует ее и открывает карточку организации, где видит сведения о документации и работе в системе маркировки», - передает РИА Новости его слова.

Благодаря этому пациенты смогут ознакомиться с публичным цифровым профилем организации и проверить ее добросовестность. Это поможет исключить риск обращения в «серую» клинику, подчеркнул Дубин.

По его словам, критериями оценки клиник будет действующая лицензия на медицинскую деятельность и регистрация в «Честном знаке». Еще один параметр - осуществление операций с лекарствами в системе за последние месяцы.

«Отдельно тестируем похожую логику для магазинов», - добавил он.

Отмечается, что идея маркировки клиник и магазинов разработана совместно с «Общественной потребительской инициативой». Пилотный вариант прорабатывается в Москве примерно на 40 точках.

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев рассказал ранее «Звезде», что на первом этапе маркировки ИИ-контента предполагается посмотреть, на сколько люди будут добровольно его отмечать. Решение об ответственности за отсутствие маркировки примут позже.