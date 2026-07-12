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Военнослужащий поделился, как поступил в вуз во время службы по контракту

Боец выразил уверенность, что успешно защитит дипломную работу, после чего вернется на фронт с высшим образованием.
12-07-2026 06:10
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Старший оператор БПЛА группировки войск «Центр» Александр Заруцкий подписал контракт с Минобороны России сразу после окончания колледжа, а во время нахождения на фронте поступил в вуз. Об этом он рассказал в видео, предоставленном военным ведомством.

«Только я закончил среднее специальное образование, поступил на службу, решил не терять время и поступил на заочную программу профессиональной переподготовки со среднего профессионального образования на высшее профессиональное образование», - рассказал старший оператор БПЛА.

Военнослужащий поделился, что решил пойти на службу сразу после окончания колледжа, потому что каждый мужчина в его семье защищал свою Родину. Поэтому он решил, что не станет исключением.

Заруцкий также рассказал, что скоро поедет на защиту диплома. Он выразил уверенность, что успешно защитит дипломную работу, после чего вернется на фронт с высшим образованием дальше помогать ребятам.

Командир отделения взвода охраны с позывным Успех ранее рассказал, что подписал контракт с Министерством обороны РФ больше года назад во время прохождения обучения в высшем учебном заведении. Боец рассказал о своей службе по телемосту студентам Воронежской государственной академии спорта, где ему задали все интересующие вопросы о его ежедневной работе.

Материал подготовили Дарья Ситникова и Николай Баранов.

#Минобороны России #бпла #спецоперация #служба #университет
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