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Кортунов: Зеленский ищет новые решения углубляющихся проблем Украины

Эксперт предположил, что глава киевского режима недоволен кабмином и хочет новых стратегий.
Владимир Рубанов 12-07-2026 16:17
© Фото: Ukraine Presidency Ukraine Presi, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Кадровые назначения в Киеве давно не являются внутренним делом одной Украины, заявил «Звезде» политолог, научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. Так он прокомментировал заявление Владимира Зеленского о планах обновить правительство.

«Мы знаем, что на Киев оказывается давление и из Брюсселя, и из Вашингтона, идет борьба за влияние. И разные чиновники и разные министерства являются проводниками интересов различных западных групп. Поэтому можно предположить, что в этом решении проглядывает изменение баланса сил между отдельными партнерами и донорами Украины, которые могут оказать серьезное влияние на кадровую политику Зеленского», - сказал политолог.

Пока нельзя сказать определенно, насколько кадровые изменения затронут конкретные посты, отметил Кортунов. Ходят слухи, что они охватят ведущие силовые министерства Украины. Если это так, то можно предположить, что Зеленский не очень доволен деятельностью кабинета, и он хочет видеть новых людей, новые стратегии и новые решения тех проблем, которые продолжают углубляться, подчеркнул эксперт.

Ранее Зеленский объявил о намерении изменить состав правительства. Оy поблагодарил премьер-министра Юлию Свириденко за работу и предложил ей возглавить новое направление в отношениях с ключевым партнером, не уточнив, какое именно.

#Украина #Владимир Зеленский #правительство #отставка #наш эксклюзив #андрей кортунов #Юлия Свириденко
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