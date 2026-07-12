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Тренер Пушкаревой рассказала о роли ее отца в победе на Уимблдоне

Елена Макарова рассказала, что победа на юниорском Уимблдоне - результат больших трудов Анны Пушкаревой и ее отца.
Гоар Хачатурян 12-07-2026 15:43
© Фото: NISHIKAWA, Tomoyuki, AFLO, Global Look Press

Масштабный финал юниорского Уимблдона по-настоящему испытал российскую теннисистку Анну Пушкареву на прочность, поскольку был очень напряженным и нервным. Несмотря на то, что спортсменка проиграла первый сет, она не дала слабины и все же сравняла счет, а затем и вовсе выиграла турнир. О том, как прошла игра в Лондоне, рассказала «Звезде» тренер сборных команд России в возрастной группе до 19 лет, тренер Анны Пушкаревой Елена Макарова.

«Грандиозный турнир, грандиозная победа в финале. Она большая умничка, и я очень горужсь, что она смогла это сделать», - поделилась она.

По ее словам, победа на Уимблдоне - это результат огромной работы, которую проделали теннисистка с ее отцом и по совместительству личным тренером Николаем Пушкаревым. Макарова отметила, что это их совместная победа.

Макарова назвала Пушкареву очень целеустремленной и сказала, что она находится в отличной форме - как физически, так и эмоционально. Именно это помогло теннисистке справиться с нервами и не растеряться после первого сета.

Тренер подчеркнула, что девочка выделялась с детства. Еще в 14 лет она выиграла Les Petits As-2023 во французском Тарбе - самый известный детский турнир в мире.

Накануне Анна Пушкарева обыграла китайскую теннисистку Сунь Синьжань в финальном матче юниорского Уимблдона. Семнадцатилетняя спортсменка из Владивостока стала первой представительницей России, выигравшей турнир с 2016 года.

Встреча закончилась победой россиянки со счетом 5:7, 6:3, 6:4. Пушкарева сумела переломить ход игры после проигранного первого сета.

#лондон #наш эксклюзив #турнир Большого шлема #уимблдон #анна пушкарева
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