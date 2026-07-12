Премьер-министр Словакии Роберт Фицо поприветствовал интерес ряда стран НАТО к диалогу с Россией после саммита альянса в Анкаре. Об этом он написал на своей странице в Facebook*.

«Для меня главное то, что ряд государств-членов НАТО проявили интерес к диалогу с Россией, что я приветствую и на протяжении длительного времени поддерживаю», - говорится в сообщении.

Словацкий премьер еще раз напомнил, что его страна не будет участвовать в новом пакете помощи киевскому режиму от НАТО. Очередная поддержка от членов альянса составит 70 миллиардов евро.

Ранее Роберт Фицо заявлял, что итоговый документ саммита НАТО не будет накладывать на страны альянса обязательства по какой-либо финансовой помощи Киеву. Тогда же он добавил, что его страна «не будет покрывать никаких военных расходов Украины», но не откажется от оказания гуманитарной помощи.

* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальной сети Facebook признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.