МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Фицо поприветствовал интерес ряда стран НАТО к диалогу с Россией

Премьер-министр Словакии подчеркнул, что его страна не будет участвовать в новом пакете помощи Киеву на 70 миллиардов евро.
Виктория Бокий 12-07-2026 04:32
© Фото: Turkish presidency, Keystone Press Agency, Globallookpress

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо поприветствовал интерес ряда стран НАТО к диалогу с Россией после саммита альянса в Анкаре. Об этом он написал на своей странице в Facebook*.

«Для меня главное то, что ряд государств-членов НАТО проявили интерес к диалогу с Россией, что я приветствую и на протяжении длительного времени поддерживаю», - говорится в сообщении.

Словацкий премьер еще раз напомнил, что его страна не будет участвовать в новом пакете помощи киевскому режиму от НАТО. Очередная поддержка от членов альянса составит 70 миллиардов евро.

Ранее Роберт Фицо заявлял, что итоговый документ саммита НАТО не будет накладывать на страны альянса обязательства по какой-либо финансовой помощи Киеву. Тогда же он добавил, что его страна «не будет покрывать никаких военных расходов Украины», но не откажется от оказания гуманитарной помощи.

* Деятельность компании Meta Platforms  Inc. по реализации социальной сети Facebook признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.

#Россия #НАТО #Саммит #словакия #диалог #Фицо
Последние выпуски программ
Фильмы онлайн
1
Саперы МЧС. Работа в зоне СВО. Фильм 2
2
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
3
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
4
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
5
УБИМ. Три машины в одной броне
6
Наземные беспилотники инженерных войск
7
БПЛА для войск БПС
8
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
9
Боевая подготовка призывников
10
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 