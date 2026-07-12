Поедание детьми мармеладных червей в Минпросвещения назвали неадекватным

Желание ребенка съесть мармеладных червяков или сладость в виде крови является неадекватным с точки зрения психоневролога. Это следует из письма Министерства просвещения России регионам.

«Нельзя назвать с точки зрения психоневролога адекватным желание ребенка отведать мармелад и другие лакомства в виде червей, крови, фекалий и других абсолютно неприемлемых образов», - говорится в тексте документа.

Отмечается, что такое желание ребенка сформулировано под воздействием зарубежных роликов и рекламы например, в честь Хеллоуина. Поедание подобных мармеладок может негативно повлиять на пищевой выбор ребенка.

В министерстве также порекомендовали интегрировать уроки цифровой грамотности в образовательные программы и запретить использование различных устройств за столом. Также необходимо под контролем родителей направлять интерес детей к играм в образовательное русло, уточняет ТАСС.

Ранее Минпросвещения РФ порекомендовало выбирать для детей компьютерные игры с обучающими, спасательными или развивающими сюжетами. Письмо с актуализированными методическими рекомендациями по урегулированию вопросов было направлено в регионы. Они связаны с использованием цифровых технологий несовершеннолетними в зависимости от их возраста.