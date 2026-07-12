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Поедание детьми мармеладных червей в Минпросвещения назвали неадекватным

Поедание мармеладок в виде червячков может негативно повлиять на пищевой выбор ребенка.
Анастасия Митина 12-07-2026 13:27
© Фото: imago stock&people via www.imago, www.imago images.de, Global Look Press

Желание ребенка съесть мармеладных червяков или сладость в виде крови является неадекватным с точки зрения психоневролога. Это следует из письма Министерства просвещения России регионам.

«Нельзя назвать с точки зрения психоневролога адекватным желание ребенка отведать мармелад и другие лакомства в виде червей, крови, фекалий и других абсолютно неприемлемых образов», - говорится в тексте документа.

Отмечается, что такое желание ребенка сформулировано под воздействием зарубежных роликов и рекламы например, в честь Хеллоуина. Поедание подобных мармеладок может негативно повлиять на пищевой выбор ребенка.

В министерстве также порекомендовали интегрировать уроки цифровой грамотности в образовательные программы и запретить использование различных устройств за столом. Также необходимо под контролем родителей направлять интерес детей к играм в образовательное русло, уточняет ТАСС.

Ранее Минпросвещения РФ порекомендовало выбирать для детей компьютерные игры с обучающими, спасательными или развивающими сюжетами. Письмо с актуализированными методическими рекомендациями по урегулированию вопросов было направлено в регионы. Они связаны с использованием цифровых технологий несовершеннолетними в зависимости от их возраста.

#дети #еда #Минпросвещения РФ #мармелад
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