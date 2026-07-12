МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ВСУ нанесли удар по автобусной остановке в Энергодаре

Четыре человека получили ранения, одного из них госпитализировали.
Анастасия Митина 12-07-2026 12:28
© Фото: Telegram/Pukhov_M

В результате атаки ВСУ по автобусной остановке в Энергодаре погибла женщина. Об этом сообщил мэр Максим Пухов.

«В 06:40 враг нанес циничный удар БПЛА по автобусной остановке на улице Комсомольской. В результате погибла женщина 1971 года рождения», - написал он в своем Telegram-канале.

Пухов уточнил, что вследствие удара украинскими беспилотниками четыре человека получили ранения. Троим из них помощь оказана амбулаторно, одного пострадавшего госпитализировали.

В тексте публикации отмечается, что прошедшей ночью средства ПВО сбили пять дронов. Но три вражеских БПЛА смогли атаковать магазин «Мера» на Казацкой улице. Были повреждены кровля, фасад и остекление здания, пострадавших нет.

Ранее глава Росатома Алексей Лихачев обратился к Международному агентству по атомной энергии с призывом дать оценку продолжающимся атакам ВСУ на Запорожскую АЭС и Энергодар. Он отметил, что с конца апреля значительно возросло количество ударов ВСУ по станции, прилегающей территории и городу-спутнику. По его словам, украинская сторона все чаще прибегает к тактике запугивания, что негативно сказывается на безопасности станции и ее сотрудников.

#бпла #ВСУ #атака #пострадавшие #энергодар #Максим Пухов
Последние выпуски программ
Фильмы онлайн
1
Саперы МЧС. Работа в зоне СВО. Фильм 2
2
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
3
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
4
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
5
УБИМ. Три машины в одной броне
6
Наземные беспилотники инженерных войск
7
БПЛА для войск БПС
8
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
9
Боевая подготовка призывников
10
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 