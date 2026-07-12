ВСУ нанесли удар по автобусной остановке в Энергодаре

В результате атаки ВСУ по автобусной остановке в Энергодаре погибла женщина. Об этом сообщил мэр Максим Пухов.

«В 06:40 враг нанес циничный удар БПЛА по автобусной остановке на улице Комсомольской. В результате погибла женщина 1971 года рождения», - написал он в своем Telegram-канале.

Пухов уточнил, что вследствие удара украинскими беспилотниками четыре человека получили ранения. Троим из них помощь оказана амбулаторно, одного пострадавшего госпитализировали.

В тексте публикации отмечается, что прошедшей ночью средства ПВО сбили пять дронов. Но три вражеских БПЛА смогли атаковать магазин «Мера» на Казацкой улице. Были повреждены кровля, фасад и остекление здания, пострадавших нет.

Ранее глава Росатома Алексей Лихачев обратился к Международному агентству по атомной энергии с призывом дать оценку продолжающимся атакам ВСУ на Запорожскую АЭС и Энергодар. Он отметил, что с конца апреля значительно возросло количество ударов ВСУ по станции, прилегающей территории и городу-спутнику. По его словам, украинская сторона все чаще прибегает к тактике запугивания, что негативно сказывается на безопасности станции и ее сотрудников.