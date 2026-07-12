Названо слово-рекордсмен по количеству значений в русском языке

Словом с самым большим количеством значений в русском языке является глагол «идти». Об этом сообщила заведующая лабораторией лексикографии Института Пушкина Александра Ольховская.

«Он описывает движение человека - девочка идет по улице, перемещение транспорта - поезд идет на Москву, природные явления - идет дождь, распространение запахов, звуков, света - из кухни идет запах пирогов», - рассказала она РИА Новости.

Глагол имеет широкий спектр употребления. Он также обозначает течение времени и используется для идеи соответствия или развития, передает 360.ru.

Ольховская отметила, что назвать точное количество значений этого слова сложно. Но в «Большом универсальном словаре русского языка» под редакцией Валерия Морковкина у глагола зафиксировано 56 значений.

При этом «Большой академический словарь русского языка» включает в себя 27 номерных значений слова «идти» и 36 оттенков. В «Большом толковом словаре русского языка» под редакцией Сергея Кузнецова глагол имеет 30 номерных значений и 11 оттенков.

Ранее в Институте Русистики сообщили, что в русском языке есть слова, в которых от 29 до 55 букв. Самым длинным из всех, что удалось зафиксировать, сейчас считают слово «тетрагидропиранилциклопентилтетрагидропиридопиридиновые». В нем 55 букв, его нашли в патенте на химическое соединение.