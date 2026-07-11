Установление контроля российской армии над Бачевском в Сумской области помогает расширять полосу безопасности вдоль курского приграничья, сообщили в Минобороны. Кроме того, это укрепляет позиции группировки войск «Север» на этом направлении.

Подразделения 349-го мотострелкового полка группировки «Север» успешно взяли под контроль Бачевск, расположенный на левом берегу реки Локня в Сумской области. Перед штурмом военнослужащие нейтрализовали ударные беспилотники противника.

Артиллерийские расчеты и операторы БПЛА нанесли удары по позициям украинской территориальной обороны, укрывавшейся в полуразрушенных зданиях. После закрепления в селе начались работы по зачистке зданий и подвалов.

Подразделения группировки «Север» продолжают продвигаться каждый день, отметили в военном ведомстве. Они вытесняют противника от госграницы и обеспечивают безопасность мирных жителей.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.