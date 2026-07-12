На Украине необходимо «сместить» власть. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо после слов экс-главы Нацбанка Украины Кирилла Шевченко о преступлениях Киева.

«Бывший глава Банка Украины раскрывает секреты преступных и мафиозных методов режима Зеленского. Это та преступная мафия, которую мы массово финансируем и вооружаем. Это безумие должно прекратиться, и этих людей нужно сместить!», - написал он в социальной сети Х.

До этого Шевченко опубликовал пост, в котором перечислил ряд преступлений, которые могут быть связаны с режимом Зеленского, в том числе покушение на Вадима Ермолаева. Кроме того, он заявил, что тот готов использовать любые средства против своих противников.

Напомним, вечером 29 июня произошел взрыв у входа в жилой дом в Монако. Пострадали Ермолаев и его подруга Анна Насобина, которой ампутировали обе ноги. Также был ранен 13-летний подросток.

На данный момент известно об улучшении состояния украинского бизнесмена. Получившая тяжелые травмы Насобина чувствует себя немного лучше, но остается в критическом состоянии. Ребенок также находится в больнице, однако о его состоянии неизвестно.