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Во Франции призвали «сместить» режим Зеленского

Заявление прозвучало после публикации экс-главы Национального банка Украины Кирилла Шевченко.
Дарья Ситникова 12-07-2026 00:38
© Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur, www.imago-images.de, Global Look Press

На Украине необходимо «сместить» власть. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо после слов экс-главы Нацбанка Украины Кирилла Шевченко о преступлениях Киева.

«Бывший глава Банка Украины раскрывает секреты преступных и мафиозных методов режима Зеленского. Это та преступная мафия, которую мы массово финансируем и вооружаем. Это безумие должно прекратиться, и этих людей нужно сместить!», - написал он в социальной сети Х.

До этого Шевченко опубликовал пост, в котором перечислил ряд преступлений, которые могут быть связаны с режимом Зеленского, в том числе покушение на Вадима Ермолаева. Кроме того, он заявил, что тот готов использовать любые средства против своих противников.

Напомним, вечером 29 июня произошел взрыв у входа в жилой дом в Монако. Пострадали Ермолаев и его подруга Анна Насобина, которой ампутировали обе ноги. Также был ранен 13-летний подросток.

На данный момент известно об улучшении состояния украинского бизнесмена. Получившая тяжелые травмы Насобина чувствует себя немного лучше, но остается в критическом состоянии. Ребенок также находится в больнице, однако о его состоянии неизвестно.

#Франция #Украина #Зеленский #смена режима #флориан филиппо
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