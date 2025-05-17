Путин подписал указ о праздновании 300-летия дня рождения Суворова

Президент Владимир Путин подписал указ о праздновании 300-летия со дня рождения Александра Суворова в 2030 году. Этот документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Указ принят в связи с значительным вкладом полководца в укрепление могущества российского государства.

Документ устанавливает, что правительство России должно образовать организационный комитет по подготовке и проведению празднования. Утвердить его состав нужно в 6-месячный срок.

Кроме того, кабмин должен обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий.

Региональным властям, органам местного самоуправления, общественным объединениям и научным образовательным организациям рекомендовано принять участие в подготовке и проведении мероприятий.

Ранее российские ученые, исследователи и художники реконструировали внешность Александра Суворова. Для этого использовали его посмертную маску и череп сына военачальника Аркадия.