Путин подписал указ о праздновании 300-летия дня рождения Суворова

Президент Владимир Путин подписал указ о праздновании 300-летия со дня рождения Александра Суворова в 2030 году. Этот документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Указ принят в связи с значительным вкладом полководца в укрепление могущества российского государства.
Документ устанавливает, что правительство России должно образовать организационный комитет по подготовке и проведению празднования. Утвердить его состав нужно в 6-месячный срок.
Кроме того, кабмин должен обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий.
Региональным властям, органам местного самоуправления, общественным объединениям и научным образовательным организациям рекомендовано принять участие в подготовке и проведении мероприятий.
Ранее российские ученые, исследователи и художники реконструировали внешность Александра Суворова. Для этого использовали его посмертную маску и череп сына военачальника Аркадия.
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