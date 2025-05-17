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Путин подписал указ о праздновании 300-летия дня рождения Суворова

Кабмин должен обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий.
Владимир Рубанов 2025-05-17 12:44:28
© Фото: Московский аукционный дом

Президент Владимир Путин подписал указ о праздновании 300-летия со дня рождения Александра Суворова в 2030 году. Этот документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Указ принят в связи с значительным вкладом полководца в укрепление могущества российского государства.

Документ устанавливает, что правительство России должно образовать организационный комитет по подготовке и проведению празднования. Утвердить его состав нужно в 6-месячный срок.

Кроме того, кабмин должен обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий.

Региональным властям, органам местного самоуправления, общественным объединениям и научным образовательным организациям рекомендовано принять участие в подготовке и проведении мероприятий.

Ранее российские ученые, исследователи и художники реконструировали внешность Александра Суворова. Для этого использовали его посмертную маску и череп сына военачальника Аркадия.

#в стране и мире #Владимир Путин #Александр Суворов #полководец #указ #празднование #300-летие
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