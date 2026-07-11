Дуров сравнил ЕС с «банановой республикой» из-за слежки через переписки

Евросоюз становится «банановой республикой» из-за закона, который разрешает сканирование частной переписки пользователей. Об этом заявил основатель популярного мессенджера Telegram Павел Дуров.

«Подобные уловки, некогда типичные для банановых республик, теперь используются ЕС для принятия законов о слежке», - написал он в X.

Так предприниматель прокомментировал одобрение Европарламентом закона Chat Control. Он позволяет сканировать переписки всех жителей Евросоюза.

По словам Дурова, этот закон не является демократическим. Он подчеркнул, что его мессенджер не будет проверять личные переписки пользователей.

Ранее Дуров заявил, что ЕС вводит нереалистичные правила, чтобы наказывать компании, отказывающиеся от цензуры. Он отметил, что аналогичную ситуацию он наблюдал во Франции. Там против него начали «беспочвенное уголовное расследование», после чего спецслужбы страны предложили помощь в обмен на негласную цензуру контента в Румынии и Молдавии.