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Эстония построит военный городок на границе с Россией

Военный городок будет рассчитан на тысячу человек.
Анастасия Митина 11-07-2026 08:17
© Фото: Konstantin Sednev via www.imago-images.de, www.imago-images.de, Global Look Press

Эстонские власти планируют построить в Нарве военный городок на границе с Россией. Об этом заявил руководитель портфеля проектов Центра оборонных инвестиций Андо Воогма.

«Запланированный основной военный городок мы построим в один этап. Работы начнутся в конце года и завершатся летом 2028 года», - приводит его слова телерадиокомпания ERR.

Отмечается, что в Нарве также будет создан временный военный городок из контейнеров. Его строительство завершат к началу 2027 года. В основном городке, рассчитанном на тысячу человек, планируется размещение подразделения 1-й пехотной бригады. На постоянной основе там будут служить около 200 военнослужащих.

Ранее заместитель главы МИД России Михаил Галузин заявил, что Прибалтика играет с огнем, когда предоставляет свою территорию для враждебных антироссийских действий. Напомним, что в мае власти Эстонии приступили к сооружению первых стационарных систем обнаружения и мониторинга для борьбы с беспилотниками. Их установят на юго-востоке страны между стыками границ с Латвией и Россией.

#Россия #граница #эстония #военный городок
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