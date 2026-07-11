Эстония построит военный городок на границе с Россией

Эстонские власти планируют построить в Нарве военный городок на границе с Россией. Об этом заявил руководитель портфеля проектов Центра оборонных инвестиций Андо Воогма.

«Запланированный основной военный городок мы построим в один этап. Работы начнутся в конце года и завершатся летом 2028 года», - приводит его слова телерадиокомпания ERR.

Отмечается, что в Нарве также будет создан временный военный городок из контейнеров. Его строительство завершат к началу 2027 года. В основном городке, рассчитанном на тысячу человек, планируется размещение подразделения 1-й пехотной бригады. На постоянной основе там будут служить около 200 военнослужащих.

Ранее заместитель главы МИД России Михаил Галузин заявил, что Прибалтика играет с огнем, когда предоставляет свою территорию для враждебных антироссийских действий. Напомним, что в мае власти Эстонии приступили к сооружению первых стационарных систем обнаружения и мониторинга для борьбы с беспилотниками. Их установят на юго-востоке страны между стыками границ с Латвией и Россией.