В Минобрнауки назвали предметы, которые станут обязательными для всех вузов

«Философия», «История России» и «Основы российской государственности» станут обязательными для студентов всех направлений. Об этом заявил РИА Новости заместитель министра науки и высшего образования России Константин Могилевский.

По словам министра, планируется сформировать ядро, которое на данном этапе видится в составе из трех предметов. Могилевский уточнил, что курсы не должны пересекаться и дублировать друг друга. Но из-за того, что они выстраиваются на одном мировоззренческом и научном фундаменте, будут отсылки от одной дисциплины к другой.

До этого сообщалось, что в школах России с 2027/28 учебного года введут устный экзамен по истории для всех учеников 9-го класса. Контрольную проверку будут проводить в форме допуска к государственной итоговой аттестации. Помощник президента РФ, председатель РВИО Владимир Мединский уточнил, что экзамен будут проводить в форме собеседования. Он добавил, что введение устного экзамена является частью поручения президента России Владимира Путина. В соответствии с ним должно произойти плавное и комфортное для преподавателей и учеников замещение обществознания в плане приемки в вузы экзаменом по истории.

Кроме того, глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил, что обществознание с первого сентября 2026 года исключат из учебной программы 8-го класса. Изучение предмета продолжится в 9-11-х классах. Подготовка новых учебников для них уже завершена, уточнил глава ведомства. До этого Кравцов объяснял, что с сентября этого года при поступлении больше не будет приниматься ЕГЭ по обществознанию в качестве обязательного вступительного испытания. Вместо него абитуриентам необходимо будет сдать профильный предмет. Изменения направлены на подготовку сильных и мотивированных педагогов, уточнил Кравцов. Абитуриенты смогут уже во время учебы осознать востребованность своей будущей профессии и быть уверенными в дальнейшем трудоустройстве.

