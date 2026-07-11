Роберт Фицо подходит на роль представителя ЕС на переговорах с Россией. Такое мнение выразил Павол Слота, лидер словацкой политической партии DOMOV («Дом - национальная партия»).

«Если бы ЕС искренне хотел вести переговоры с Россией, то самым лучшим выбором на позицию переговорщика я сейчас считаю словацкого премьер-министра Роберта Фицо», - цитирует Слоту агентство РИА Новости.

Словацкий политик отметил, что в переговорной команде Фицо должны быть те, кто не боится «публично и непрерывно», вопреки угрозам, указывать на возрожденный фашизм, зверства бандеровцев и настоящие причины вооруженного конфликта. Слота подчеркнул, что и сам разделяет такую позицию.

Ранее итальянский премьер Джорджа Мелони призвала коллег по Евросоюзу поспешить с поиском единого представителя для ведения переговоров с Россией по украинскому урегулированию. Выступая в палате национального парламента, она заявила о необходимости в кандидатуре, которая пользуется всеобщим доверием и авторитетом для отстаивания точки зрения объединенной Европы.

Российский лидер Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о перспективах переговоров с представителем единой Европы, заявил, что лично для него предпочтительным кандидатом является экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер. Путин отметил, что окончательное решение за европейцами. В ЕС кандидатуру Шредера отвергли, назвав его «лоббистом» российских интересов. С тех пор дискуссии о едином кандидате от Европы на переговорах не утихают.