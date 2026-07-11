Операторы БПЛА сорвали ротацию ВСУ в Запорожской области

Операторы ударных БПЛА группировки войск «Восток» сорвали ротацию ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что в ходе разведки операторы БПЛА группировки войск «Восток» обнаружили перемещение автомобильной техники. На ней противник осуществлял ротацию живой силы в Запорожской области.

После получения данных о предполагаемых маршрутах движения противника, операторы ударных дронов вышли на «свободную охоту». Расчеты последовательно атаковали украинские пикапы, перевозившие украинских боевиков к передовым позициям. Тем самым они не позволили противнику завершить переброску подразделений.

В результате боевой работы военные ВС РФ уничтожили пикапы ВСУ и находившихся в них иностранных наемников. Действия операторов ударных БПЛА сорвали ротацию противника и нарушили подвоз боевиков ВСУ на данном участке проведения специальной военной операции.

Ранее расчеты войск беспилотных систем «Южной» группировки войск уничтожили автомобильную технику ВСУ в Краматорске в ДНР. Отмечалось, что в ходе воздушной разведки операторы дронов выявили авто, которое боевики использовали для доставки личного состава и боеприпасов на передовые позиции ВСУ. После подтверждения целей по ним ударили FPV-дроны.

Материал подготовили Анастасия Митина и Николай Баранов.