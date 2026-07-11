Reuters: сделка с Ираном не состоится, если США не получат обогащенный уран

Сделки между США и Ираном не будет, если Вашингтон не получит иранский обогащенный уран. Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на неназванных американских чиновников.

«Если мы не получим эту пыль, сделки с Ираном не будет», - процитировало агентство собеседника.

В Белом доме считают, что получение этого материала - ключевое условие для достижения любых будущих договоренностей с Тегераном. В противном случае сделка не состоится, пишет aif.ru.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи ранее заявил, что вопрос о вызове обогащенного урана из Ирана находится в тупике в диалоге с США, стороны вернутся к нему позже. Однако Тегеран благодарен Москве за инициативу.

По словам президента США Дональда Трампа, оставшийся у Ирана обогащенный уран надо немедленно передать американской стороне либо ликвидировать на месте. Он допустил, что уран может быть уничтожен и в другой приемлемой локации по согласованию с Исламской Республикой. Но при этом комиссия по атомной энергии США или ее аналог должны выступать в качестве свидетелей процесса.