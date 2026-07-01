Финляндия приостановила соглашение с РФ об избежании двойного налогообложения

Финляндия полностью приостанавливает соглашение с Россией об избежании двойного налогообложения. Об этом сообщило Министерство финансов РФ.

«Правительство Финляндской Республики полностью приостанавливает действие Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Финляндской Республики об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы от 04.05.1996», - говорится в сообщении ведомства.

Срок действия приостановлен с 1 июля 2026 года.

Накануне стало известно, что Россия с 1 июля закроет некоторые контрольно-пропускные пункты на границах с Финляндией, Латвией и Эстонией. В документе отмечено, что мера носит временный характер. На неопределенный период через вышеуказанные КПП запрещено движение лиц, транспортных средств, товаров и грузов.