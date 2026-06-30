Россия с 1 июля закроет семь КПП на границах с Финляндией, Латвией и Эстонией

Россия с 1 июля закроет некоторые контрольно-пропускные пункты на границах с Финляндией, Латвией и Эстонией. Соответствующее постановление Правительства РФ появилось на правовом портале.

Речь идет о железнодорожных КПП Санкт-Петербург - Финляндский (г. Санкт-Петербург), Вяртсиля и Люття в Карелии, Светогорск и Выборг в Ленинградской области (все - на границе с Финляндией), Печоры-Псковские на границе с Эстонией и Пыталово Псковской области на границе с Латвией.

В документе отмечено, что мера носит временный характер. На неопределенный период через вышеуказанные КПП запрещено движение лиц, транспортных средств, товаров и грузов.

Кабмин поручил МИД РФ поставить в известность власти Финляндии, Латвии и Эстонии о принятом решении. Сроки возобновления работы пунктов не называются.

Ранее исследователь Университета Восточной Финляндии Хенрик Нильсен в беседе с изданием Yle заявил, что закрытие границы с Россией ударило по ряду городов Финляндии.