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Продолжительность жизни в России за десять лет вырастет до 81 года

Ожидаемая продолжительность жизни в России к 2030 году может составить 78 лет, а к 2036 году - 81 год.
Дарья Ситникова 11-07-2026 04:38
© Фото: Demian Stringer, ZUMAPRESS.com, Global Look Press

В России ожидаемая продолжительность жизни к 2030 году может составить 78 лет, а к 2036 - 81 год. Об этом сообщил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в интервью РИА Новости.

«К 2030 году мы должны достигнуть показателя - 78 лет, а к 2036 году - 81 год», - сказал он.

Академик РАН объяснил, что показатель средней продолжительной жизни - главная оценка качества жизни в стране. До этого показатель россиян удалось повысить на 20 лет за счет победы над многими инфекциями и массовой вакцинации населения.

Онищенко также объяснил, что продолжительность жизни во многом зависит от самого человека, а не только от системы здравоохранения. Сильное влияние оказывают привычки, физическая нагрузка и даже питание.

Ранее стало известно, что в России появится первое издание о биологии старения и медицине здорового долголетия. Журнал объединит в себе современные научные исследования, клиническую практику и передовые разработки в области сохранения здоровья.

На данный момент средняя продолжительность жизни в России превышает 73 года. По словам внештатного специалиста гериатра Минздрава России, члена-корреспондента РАН, директора Российского геронтологического научно-клинического центра Ольги Ткачевой, несмотря на увеличение доли пожилых людей в стране, растет также и глубина старения.

#Россия #продолжительность жизни #здоровье #геннадий онищенко
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