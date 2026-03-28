Средняя продолжительность жизни в России превысила 73 года

Средняя продолжительность жизни в России на данный момент превышает 73 года. Об этом сообщила внештатный специалист гериатр Минздрава России, член-корреспондент РАН, директор Российского геронтологического научно-клинического центра Ольга Ткачева.

«В нашей стране 34 млн граждан пожилого и старшего возраста, 7 млн граждан - старше 80 лет, более 700 тыс. граждан - долгожители старше 90 лет и 37 тыс. людей старше 100 лет», - рассказала эксперт ТАСС.

По ее словам, несмотря на увеличение доли пожилых людей в стране, растет также и глубина старения. Сейчас на территории России проживают около 18 тысяч человек в возрасте старше 100 лет.

Добиться увеличения срока жизни до 120 лет абсолютно реально уже в ближайшие годы. Об этом рассказала главный врач поликлиники № 1 Управления делами президента РФ Елена Ржевская. В мире уже есть прецеденты, и их число будет только расти.

Медицинские специалисты отметили в первую очередь важнейшую роль регулярной диспансеризации и ранней диагностики опасных заболеваний. Ранее Минздрав обновил рекомендации по репродуктивной диспансеризации.