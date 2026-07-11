Уровень недоверия израильтян к Нетаньяху достиг 60%

Большая часть граждан Израиля не доверяют своему премьеру Биньямину Нетаньяху. Это следует из данных опроса, который организовал Channel 12.

Согласно данным, уровень недоверия к премьер-министру достиг отметки в 60%. Доверяют главе правительства намного меньше – всего лишь 38%.

До этого опрос по этой же теме проводил аналитический центр Israel Democracy Institute. Его результаты показали, что 60% израильтян и вовсе не хотят видеть Нетаньяху на посту премьера после парламентских выборов.

Напомним, в апреле этого года отменили дачу показаний Биньямина Нетаньяху в суде в рамках расследования коррупционных дел против него. Это решение было принято за час до слушаний.

Израильского премьера подозревают в коррупции. Дела, связанные с этим, расследуются с 2024 года. Самые серьезные обвинения выдвинуты по так называемому «делу 4000» о лоббировании интересов крупнейшей в стране телекоммуникационной группы «Безек» в обмен на позитивное отношение к Нетаньяху.

Помимо этого, Нетаньяху обвиняют по статьям о мошенничестве и обмане общественного доверия. Следствие пришло к выводу, что политик часто принимал дорогие подарки взамен на личное покровительство.