Дачу показаний Нетаньяху отменили за час до заседания суда

Последний раз Биньямин Нетаньяху появлялся в суде 24 февраля, за несколько дней надо начала американо-израильской агрессии в Иране.
Ян Брацкий 27-04-2026 10:56
© Фото: Michael Kappeler dpa Global Look Press

Показания премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в суде в рамках расследования коррупционных дел против него были отменены. Соответствующее ходатайство за час до слушаний подал адвокат политика, сообщил портал Ynet. Подробности ходатайства судья получил в запечатанном конверте.

«Нетаньяху должен был дать показания сегодня утром в окружном суде Тель-Авива после двух месяцев перерыва <...>, Однако примерно за час до начала слушания его адвокат Амит Хаддад подал в суд ходатайство, и дача показаний была отменена. Ходатайство об отмене показаний было обусловлено соображениями безопасности», - говорится в публикации.

Последний раз Нетаньяху появлялся в суде 24 февраля, за несколько дней надо начала американо-израильской военной операции против Ирана. Ранее судьи уже удовлетворяли его просьбу о переносе слушаний по соображениям безопасности.

Антикоррупционные дела против Нетаньяху расследуются с 2024 года. Самые серьезные обвинения выдвинуты по так называемому «делу 4000» о лоббировании интересов крупнейшей в стране телекоммуникационной группы «Безек» в обмен на позитивное отношение к Нетаньяху. Также Нетаньяху обвиняют по статьям о мошенничестве и обмане общественного доверия. Следствие пришло к выводу, что политик часто принимал дорогие подарки взамен на личное покровительство.

Ранее президент Израиля Ицхак Герцог заявил о намерении добиться от Нетаньяху признания вины по коррупционным делам. Глава государства планирует в ближайшее время помиловать премьера, но сначала намерен инициировать процесс посредничества, чтобы достичь соглашения о признании вины. Если Нетаньяху согласится - ему придется покинуть пост главы правительства, также он не сможет баллотироваться на выборах президента. Около половины жителей Израиля выступают против помилования.

#в стране и мире #Израиль #коррупция #нетаньяху #суд #герцог
