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Трамп похвастался результатами своего медосмотра

Кроме того, президент США, по его словам, запросил когнитивный тест.
Владимир Рубанов 11-07-2026 21:28
© Фото: IMAGO Emmi Korhonen, Global Look Press

Президент США Дональд Трамп сообщил, что успешно прошел новый медицинский осмотр, а также дополнительный когнитивный тест, который сам запросил.

Глава Белого дома написал в социальной сети Truth Social, что «только что на отлично прошел медосмотр в военном госпитале имени Уолтера Рида». Трамп добавил, что проходит это обследование каждые шесть месяцев. А также - что он единственный американский президент, который проходил когнитивный тест трижды, и каждый раз правильно отвечал на все вопросы.

14 июня Дональду Трампу исполнилось 80 лет. Он несколько раз появлялся на публике с синяками на руках. Президентские врачи диагностировали у него хроническую венозную недостаточность, распространенную среди людей старше 70 лет. Пресс-служба Белого дома объясняла частые синяки на запястьях рукопожатиями и побочными эффектами приема аспирина.

В конце мая личный врач Трампа Шон Барбабелла после медицинского обследования заявил, что глава государства находится в отличном состоянии здоровья и полностью готов к выполнению своих обязанностей. В отчете доктор отметил, что Трамп сохраняет отличное физическое здоровье, демонстрирует сильные показатели сердечно-сосудистой, легочной, неврологической и общей физической систем. Кроме того, «сердечный возраст» Трампа на 14 лет меньше его фактического возраста.

В то же время, опрошенные изданием The Wall Street Journal эксперты выразили мнение, что отчет врача недостаточно конкретен и содержит мало подробностей о состоянии здоровья президента. В частности, в отчете отсутствуют результаты УЗИ сонных артерий, данных о кальциевом индексе, показателя CAD-RADS и другой ключевой информации, которая могла бы подтвердить выводы о «прекрасном состоянии здоровья» президента.

#сша #Дональд Трамп #Состояние здоровья #медосмотр #когнитивный тест
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