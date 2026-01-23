В Белом доме объяснили синяк на руке Трампа

Синяк на запястье президента США Дональда Трампа появился из-за того, что он ударился об угол стола. Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. Инцидент произошел на одном из мероприятий Совета мира в швейцарском Давосе.

«Сегодня президент Трамп ударил руку об угол стола для подписания документов, в результате чего на ней появился синяк», - сказала она.

Ранее сообщалось, что президентские врачи диагностировали Дональду Трампу хроническую венозную недостаточность. Это довольно распространенный недуг для людей старше 70 лет, уточнили в пресс-службе Белого дома. Как только появились первые симптомы, Трамп прошел углубленное обследование, подчеркнула Левитт.

Частое появление синяков на запястьях своего шефа она попыталась объяснить постоянными рукопожатиями на официальных встречах, а также приемом аспирина. С ее слов, это самый распространенный побочный эффект препарата. Анализы президента США в порядке, успокоила она прессу.