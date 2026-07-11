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Журналистов NYT вызвали в суд после статьи о новом самолете Трампа

Издание написало о том, что подаренный Катаром борт мог быть не оборудован защитой от ракет.
Владимир Рубанов 11-07-2026 20:16
© Фото: 1st Lt Peter Jurlina Us Air, Global Look Press

The New York Times сообщила, что несколько ее журналистов получили повестки в суд после публикации материала о новом президентском самолете и возможных проблемах с его безопасностью. Повестки вручили 10 июля, и журналистам предстоит явиться на слушания в суде Манхэттена на следующей неделе.

В издании заявили, что повестки, требующие от журналистов дать показания перед большим федеральным жюри в Манхэттене, стали «беспрецедентным шагом», который направлен на «запугивание СМИ». Федеральные агенты вручили журналистам повестки лично по их месту жительства.

В статье The New York Times утверждалось, что новый президентский самолет Дональда Трампа, возможно, не имеет системы защиты от ракетных атак, поэтому при вылете из Анкары был использован старый борт. Из Анкары Трамп вылетел на старом президентском самолете, а в Великобритании пересел на новый Boeing 747-8, подаренный Катаром.

Собеседники газеты утверждают, что новый самолет пока не соответствует требованиям. Старый лайнер мог быть оборудован системой защиты от зенитных и авиационных ракет. Неизвестно, есть ли такая система на подаренном самолете, пишет издание. По данным Пентагона, установка подобной системы на новый борт может стоить около $1 млрд и занять до двух лет.

Трамп представил новый Air Force One в середине июня. Самолет, подаренный ему королевской семьей Катара в прошлом году, заменил Boeing 747-2, который использовался более 30 лет. Компания не сможет достроить новые президентские самолеты до 2035 года из-за проблем с конструкцией.

#сша #Дональд Трамп #Анкара #катар #безопасность #президентский борт
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