Трамп назвал подаренный Катаром самолет Boeing 747 слишком большим

Президент США Дональд Трамп раскритиковал подарок Катара - самолет Boeing 747 - за его слишком большие размеры, пишет The Guardian.

«Честно говоря, это слишком много», - отметил глава Белого дома.

Катарцы подарили президенту Boeing 747-8, он почти на 5,5 метров длиннее его старого 747-200B, который летает как нынешний Air Force One (президентский борт).

Также он назвал новый самолет «красивым, большим, великолепным». Американский лидер добавил, что самолет находится в США и «проходит переоборудование по военным стандартам». Трамп пока не ответил однозначно на вопрос, станет ли данный самолет Air Force One.

Ранее ABC News сообщало, что суперроскошный самолет Boeing 747-8, стоимость которого составляет около 400 миллионов долларов, будет предоставлен Трампу для пользования в качестве «борта №1». После этого его передадут в фонд президентской библиотеки, чтобы американский лидер мог пользоваться им после ухода с поста. «Воздушный дворец» оказался самым ценным подарком, преподнесенным когда-либо американскому лидеру иностранным правительством.