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Мирра Андреева выиграла «Ролан Гаррос»

Встреча завершилась со счетом 2:0 по сетам.
Глеб Владовский Артём Желтиков 06-06-2026 17:18
© Фото: Baptiste Autissier Keystone Press Agency Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Россиянка Мирра Андреева стала победительницей женского финала турнира «Ролан Гаррос». Спортсменка одолела Майю Хвалиньску из Польши.

Андреева обыграла соперницу со счетом 6:3, 6:2. Это первый в ее карьере титул на турнире «Большого шлема».

Ранее россиянка обыграла в полуфинале украинку Марту Костюк и обеспечила себе выход в финал турнира. Тогда встреча также завершилась по счетом 2:0 по сетам.

19-летняя Андреева стала первой теннисисткой, рожденной после 2005 года и выигравшей «Большой шлем». Спортсменка дебютировала на взрослом уровне уже в 15 лет. Лучшим результатом россиянки на мэйджорах был выход в полуфинал «Ролан Гаррос» 2024 года. Там она в двух сетах уступила представительнице Италии Жасмин Паолини.

#Победа #теннис #ролан гаррос #Большой шлем #мирра андреева
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