Мирра Андреева выиграла «Ролан Гаррос»

Россиянка Мирра Андреева стала победительницей женского финала турнира «Ролан Гаррос». Спортсменка одолела Майю Хвалиньску из Польши.

Андреева обыграла соперницу со счетом 6:3, 6:2. Это первый в ее карьере титул на турнире «Большого шлема».

Ранее россиянка обыграла в полуфинале украинку Марту Костюк и обеспечила себе выход в финал турнира. Тогда встреча также завершилась по счетом 2:0 по сетам.

19-летняя Андреева стала первой теннисисткой, рожденной после 2005 года и выигравшей «Большой шлем». Спортсменка дебютировала на взрослом уровне уже в 15 лет. Лучшим результатом россиянки на мэйджорах был выход в полуфинал «Ролан Гаррос» 2024 года. Там она в двух сетах уступила представительнице Италии Жасмин Паолини.