Пентагон опубликовал новую порцию файлов об НЛО

Пентагон опубликовал новую порцию документов, касающихся НЛО. В их число входит отчет военного летчика, который заявил, что таинственный объект был не похож ни на что, что он видел за 28 лет службы.

Обнародовано в общей сложности 40 файлов: 14 документов, 19 видеороликов, четыре аудиофайла и три изображения. Данные предоставлены разными ведомствами: Пентагоном, НАСА, ЦРУ, ФБР и министерством энергетики.

В одном из документов Минэнерго подробно описывается вторжение неопознанного объекта в воздушное пространство над ядерным центром, известным как Пантекс, недалеко от Амарилло, штат Техас, в сентябре 2015 года. Документ включает в себя показания двух офицеров, которые преследовали объект, в то время как ядерный центр был оцеплен.

Военным не удалось догнать НЛО, они остановили свой автомобиль и вышли. Они заметили, что объект не издавал никаких звуков. Офицеры заявили, что им не удалось обнаружить какой-либо двигательной установки на объекте, используя бинокль, говорится в отчете.

Примерно половина файлов датирована 2010 годом или позже, и содержит видеозаписи, снятые военными камерами в инфракрасном диапазоне. На зернистых изображениях запечатлены необъяснимые объекты и события со всего мира, в том числе над западной частью Тихого океана, Атлантическим океаном и Ближним Востоком.

В частности, был задокументирован объект, который пилот, вместе с четырьмя другими военнослужащими, наблюдал в 2019 году над восточной частью США.

«Я заметил объект, летные характеристики которого не были похожи ни на что из того, что я видел за свои 28 лет службы. Он находился под нами и, казалось, двигался по прямой линии в противоположном от нас направлении на высокой скорости. <...> Другие летчики с таким же или большим опытом также не были уверены, что это за объект», - говорится в его отчете.

Ранее сообщалось, что военные США сбили «неопознанный летающий объект» ракетой за 500 тысяч долларов. Оказалось, что это шар, который запустили бойскауты в рамках исследовательского проекта. Он облетел планету восемь раз.