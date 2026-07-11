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Пентагон опубликовал новую порцию файлов об НЛО

Среди них есть отчет военного летчика, который заявил, что таинственный объект был не похож ни на что, что он видел за 28 лет службы.
Владимир Рубанов 11-07-2026 18:22
© Фото: war.gov © Видео: war.gov

Пентагон опубликовал новую порцию документов, касающихся НЛО. В их число входит отчет военного летчика, который заявил, что таинственный объект был не похож ни на что, что он видел за 28 лет службы.

Обнародовано в общей сложности 40 файлов: 14 документов, 19 видеороликов, четыре аудиофайла и три изображения. Данные предоставлены разными ведомствами: Пентагоном, НАСА, ЦРУ, ФБР и министерством энергетики.

В одном из документов Минэнерго подробно описывается вторжение неопознанного объекта в воздушное пространство над ядерным центром, известным как Пантекс, недалеко от Амарилло, штат Техас, в сентябре 2015 года. Документ включает в себя показания двух офицеров, которые преследовали объект, в то время как ядерный центр был оцеплен.

Военным не удалось догнать НЛО, они остановили свой автомобиль и вышли. Они заметили, что объект не издавал никаких звуков. Офицеры заявили, что им не удалось обнаружить какой-либо двигательной установки на объекте, используя бинокль, говорится в отчете.

Примерно половина файлов датирована 2010 годом или позже, и содержит видеозаписи, снятые военными камерами в инфракрасном диапазоне. На зернистых изображениях запечатлены необъяснимые объекты и события со всего мира, в том числе над западной частью Тихого океана, Атлантическим океаном и Ближним Востоком.

В частности, был задокументирован объект, который пилот, вместе с четырьмя другими военнослужащими, наблюдал в 2019 году над восточной частью США.

«Я заметил объект, летные характеристики которого не были похожи ни на что из того, что я видел за свои 28 лет службы. Он находился под нами и, казалось, двигался по прямой линии в противоположном от нас направлении на высокой скорости. <...> Другие летчики с таким же или большим опытом также не были уверены, что это за объект», - говорится в его отчете.

Ранее сообщалось, что военные США сбили «неопознанный летающий объект» ракетой за 500 тысяч долларов. Оказалось, что это шар, который запустили бойскауты в рамках исследовательского проекта. Он облетел планету восемь раз.

#в стране и мире #сша #Пентагон #видео #НЛО #Минэнерго США #материалы
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