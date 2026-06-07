NYP: военные США сбили ракетой за 500 тысяч долларов шар

Американские военные сбили шар, который запустили бойскауты, ракетой за 500 тысяч долларов, приняв его за неопознанный летающий объект (НЛО). В Пентагоне опубликовали видео в рамках обнародования материалов об НЛО. Об этом сообщил aif.ru, ссылаясь на New York Post.

«ВВС США отправили истребитель F-16 12 февраля 2023 года для противодействия предполагаемой "вторгающейся" сфере над озером Гурон, и он ликвидировал его, вероятно, ракетой AIM-9 Sidewinder… объект принадлежал команде бойскаутов», - говорится в сообщении главы управления по изучению всеобъемлющих аномальных явлений Шона Киркпатрика.

Его ликвидировали через семь дней после завершения инцидента с китайским аэростатом, который администрация действовавшего тогда президента США Джо Байдена «долго не решалась сбить».

По словам Киркпатрика, шар облетел планету восемь раз. Он также рассказал о случае, когда пилот ВС США сообщил о встрече с НЛО и выстрелил в него ракетой. Объект оказался воздушный шаром из фольги.

Ранее директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства Джаред Айзекман сообщил, что в NASA отсутствуют задокументированные свидетельства о разбившихся инопланетных космических кораблях или погибших инопланетянах.