МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Страны Балтии заявили МИД России о якобы непричастности к атакам ВСУ

Совместное заявление передали в министерство иностранных дел России.
Владимир Рубанов 11-07-2026 17:49
© Фото: Jens Kalaene dpa, Global Look Press

Послы Литвы, Латвии и Эстонии не предоставляли Украине их воздушное пространство для ударов по России. Об этом говорится в совместном заявлении, которое передали в министерство иностранных дел России, сообщили в литовском внешнеполитическом ведомстве.

В документе три балтийские страны подчеркнули, что «официальная позиция Эстонии, Латвии и Литвы последовательно озвучивалась на различных уровнях». Также в заявлении было высказано обвинение в адрес Москвы, которая, по словам послов, «продолжает распространять недостоверную информацию и усугубляет напряженность».

Аналогичное заявление главы МИД Литвы, Латвии и Эстонии сделали 10 апреля. В тот же день Вильнюс, Рига и Таллин официально уведомили об этом представителей российских посольств в своих странах.

Прибалтийские государства играют с огнем, предоставляя свою территорию для антироссийских действий, заявил ранее заместитель главы МИД России Михаил Галузин. Дипломат предупредил Латвию о том, что участие в ударах по России не останется без последствий.

#Украина #беспилотники #эстония #ВСУ #мид #прибалтика #Литва #Латвия #атаки
Последние выпуски программ
Фильмы онлайн
1
Саперы МЧС. Работа в зоне СВО. Фильм 2
2
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
3
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
4
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
5
УБИМ. Три машины в одной броне
6
Наземные беспилотники инженерных войск
7
БПЛА для войск БПС
8
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
9
Боевая подготовка призывников
10
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 