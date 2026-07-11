Послы Литвы, Латвии и Эстонии не предоставляли Украине их воздушное пространство для ударов по России. Об этом говорится в совместном заявлении, которое передали в министерство иностранных дел России, сообщили в литовском внешнеполитическом ведомстве.

В документе три балтийские страны подчеркнули, что «официальная позиция Эстонии, Латвии и Литвы последовательно озвучивалась на различных уровнях». Также в заявлении было высказано обвинение в адрес Москвы, которая, по словам послов, «продолжает распространять недостоверную информацию и усугубляет напряженность».

Аналогичное заявление главы МИД Литвы, Латвии и Эстонии сделали 10 апреля. В тот же день Вильнюс, Рига и Таллин официально уведомили об этом представителей российских посольств в своих странах.

Прибалтийские государства играют с огнем, предоставляя свою территорию для антироссийских действий, заявил ранее заместитель главы МИД России Михаил Галузин. Дипломат предупредил Латвию о том, что участие в ударах по России не останется без последствий.