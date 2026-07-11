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Политолог предрек острую борьбу в ЕС из-за закона о слежке за чатами

Андрей Кортунов назвал принятие закона отступлением от принципов либерализма.
Гоар Хачатурян 11-07-2026 17:11
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В условиях ожесточенной информационно-пропагандистской войны, которую ведет Европа, она не может в полном объеме придерживаться тех принципов, которые в свое время ею были декларированы. Об одобрении Европарламентом закона Chat Control рассуждал в беседе со «Звездой» политолог, научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

«Конечно, такое решение будет вызывать критику», - уверен он.

По мнению политолога, оппозиционные партии будут настаивать на отмене закона о слежке за переписками. Во многих странах Европейского союза это будет предметом очень острой политической борьбы в ближайшие годы, отметил он.

Это отступление от традиционных принципов либерализма. По крайней мере, в рамках тех принципов, которые существовали в Европе раньше, считает Кортунов.

Ранее глава Telegram Павел Дуров заявил, что Евросоюз становится «банановой республикой» из-за закона, который разрешает сканирование частной переписки пользователей. Он заявил, что мессенджер не будет проверять личные переписки пользователей, несмотря на принятие Chat Control.

#Европарламент #ЕС #наш эксклюзив #слежка #чаты #Chat Control
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