Движение поездов в Германии нарушено из-за диверсии

Движение поездов между Кельном и Дюссельдорфом в западной Германии приостановлено из-за предполагаемой диверсии на железнодорожных путях к северу от Леверкузена. Ответственность за инцидент взяла на себя леворадикальная организация, сообщает Tagesschau.

Ранее железнодорожная компания Deutsche Bahn объявила о возгорании, которое произошло утром в пятницу недалеко от железнодорожных путей. Пожар повредил несколько сигнальных кабелей. Это вызвало остановку движения. Ремонтные работы, как ожидается, продлятся до конца субботы.

В интернете появилось заявление от крайне левой группы Kommando Angry Birds, в котором они берут на себя ответственность за саботаж. В нем радикалы описывают, как они заложили зажигательные устройства в кабельных каналах. Утверждается, что для изготовления устройств они использовали таймеры и литр жидкости для розжига барбекю.

Мотивом диверсантов было, как они заявили, было «массовое вымирание, вызванное прогрессом». В своих публикациях Kommando Angry Birds позиционирует себя как антитехнологическое движение, стремящееся к «полному разрушению технологически-промышленной системы» во имя защиты природы.

Леворадикальная группировка неоднократно брала на себя ответственность за атаки в прошлом, в том числе на железнодорожные пути. В январе 2025 года радикалы хвастались поджогом важнейшей грузовой железнодорожной линии Дюссельдорфа. В то время также были подожжены кабели.

Во Франции в 2024 году перед открытием Олимпийских игр в Париже произошли диверсии, парализовавшие движение поездов. Сообщалось о трех пожарах на разных линиях. Госкомпания SNCF подтвердила скоординированные массовые атаки.