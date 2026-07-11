Военные инженеры обучили начинающих саперов обезвреживать мины-ловушки

Военные инженеры группировки войск «Центр» проводят обучение военнослужащих по инженерному делу в учебном центре в тыловом районе проведения СВО. Об этом сообщили в Минобороны России.

Во время прохождения курса военнослужащие изучают новые мины иностранного производства и самодельные взрывные устройства ВСУ. Кроме того, они осваивают способы их уничтожения и обезвреживания.

Особое внимание уделяется инженерным боеприпасам иностранного производства, которые раньше не встречались во вражеском вооружении. Курсантов также обучают конструктивным особенностям и принципам действия таких мин. Изучение позволяет выработать эффективные алгоритмы их обнаружения и безопасной ликвидации.

Военнослужащих также знакомят на практике с типовыми схемами минирования бытовых приборов, дверей, розеток, мебели и других элементов интерьера. Такие занятия помогают научиться распознавать замаскированные взрывные устройства в городской среде и при зачистке зданий, что важно для сохранения жизни бойцов штурмовых подразделений.

Инструкторы из числа опытных саперов, имеющих боевой опыт, делятся с обучаемыми практическими приемами работы. По итогам обучения военнослужащие сдают зачеты, после чего получают допуск к выполнению инженерных задач.

Военнослужащие подразделений беспилотных систем Северного флота ранее прошли обучение по применению дрона-перехватчика «Елка», оснащенного искусственным интеллектом. Этот беспилотник предназначен для поражения БПЛА мультироторного и самолетного типов.

Материал подготовили Дарья Ситникова и Николай Баранов.