В МВД назвали перевод себе от 200 тысяч рублей признаком мошенничества

Банки выявляют мошенничество при снятии наличных по девяти признакам. Перевод на свой счет от 200 тысяч рублей через систему быстрых платежей является одним из них. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России.

«Банк России выделяет девять признаков, по которым банки выявляют мошенничество при снятии наличных», - сказали ТАСС в пресс-центре.

Отмечается, что к признаку махинации относится снятие наличных в течение 24 часов после оформления кредита. Также под подозрение можно попасть при смене номера телефона для входа в интернет-банк или нехарактерное поведение клиента.

В список признаков также включены запрос на выдачу средств нетипичным для пользователя способом, изменение активности телефонных разговоров за шесть часов до операции и характеристик телефона, которым пользуется клиент для снятия денег. Наличие на мобильном устройстве вредоносных программ, а также более пяти отказов за день на выдачу наличных являются для банков маркерами о мошенничестве, подчеркнули в ведомстве.

Ранее россиян предупредили о появлении в сети новой схемы финансового мошенничества, замаскированной под инвестиционных ботов на искусственном интеллекте. С ее помощью злоумышленники распространяют ложную информацию о несуществующих ИИ-платформах для инвестиций через фейковые новости.

Мошенники обещают пользователям заработок до 300 евро ежедневно и запрашивают их контактные данные. Эксперты обнаружили более 60 таких мошеннических сайтов, ориентированных на жителей России, Казахстана, Польши и Болгарии.