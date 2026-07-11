Во Вьетнаме катер с туристами вышел из строя и перевернулся, есть жертвы

Скоростной катер с 36 пассажирами перевернулся во Вьетнаме. В результате погибли 15 человек. Об этом пишет местный новостной портал VnExpress.

Инцидент произошел на острове Фукуок. Согласно информации от властей региона, катер перевернулся сегодня примерно в 13:00. Управлял судном 57-летний Нгуен Хонг Хая. Он перевозил 32 индийских туристов и трех членов экипажа.

Примерно в 400 метрах от острова Хон Мэй Рут Нгоай скоростной катер неожиданно вышел из строя, перевернулся, и все пассажиры и члены экипажа упали в море. Обнаружив терпящее бедствие судно, несколько находящихся поблизости туристических лодок быстро прибыли на помощь.

Один из владельцев лодок, участвовавший в спасательной операции, сказал, что им потребовалось около пяти минут, чтобы добраться до места происшествия. Многие пассажиры оказались заблокированы внутри скоростной лодки, что затруднило спасательную операцию.

«Лишь немногих удалось извлечь из воды в сознании», - сказал источник портала, добавив, что во время аварии в районе моря Ан Тхой были высокие волны, дождя не было, и многие туристические суда продолжали курсировать.

Пограничный пост Ан Тхой направил два судна, а также 35 офицеров и солдат для участия в спасательной операции, координируя свои действия с военно-морским флотом, береговой охраной и другими соответствующими силами. Причина аварии все еще расследуется.

Похожий инцидент произошел во Вьетнаме в июле прошлого года. Судно перевернулось в бухте Халонг Южно-Китайского моря во время сильного шторма. На борту находились 53 человека, по меньшей мере 34 пассажира погибли.