МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Во Вьетнаме катер с туристами вышел из строя и перевернулся, есть жертвы

Отмечается, что на судне были 32 туриста и четыре члена экипажа, включая капитана.
Гоар Хачатурян 11-07-2026 13:55
© Фото: X/prateekbajpai07 © Видео: X/prateekbajpai07

Скоростной катер с 36 пассажирами перевернулся во Вьетнаме. В результате погибли 15 человек. Об этом пишет местный новостной портал VnExpress.

Инцидент произошел на острове Фукуок. Согласно информации от властей региона, катер перевернулся сегодня примерно в 13:00. Управлял судном 57-летний Нгуен Хонг Хая. Он перевозил 32 индийских туристов и трех членов экипажа.

Примерно в 400 метрах от острова Хон Мэй Рут Нгоай скоростной катер неожиданно вышел из строя, перевернулся, и все пассажиры и члены экипажа упали в море. Обнаружив терпящее бедствие судно, несколько находящихся поблизости туристических лодок быстро прибыли на помощь.

Один из владельцев лодок, участвовавший в спасательной операции, сказал, что им потребовалось около пяти минут, чтобы добраться до места происшествия. Многие пассажиры оказались заблокированы внутри скоростной лодки, что затруднило спасательную операцию.

«Лишь немногих удалось извлечь из воды в сознании», - сказал источник портала, добавив, что во время аварии в районе моря Ан Тхой были высокие волны, дождя не было, и многие туристические суда продолжали курсировать.

Пограничный пост Ан Тхой направил два судна, а также 35 офицеров и солдат для участия в спасательной операции, координируя свои действия с военно-морским флотом, береговой охраной и другими соответствующими силами. Причина аварии все еще расследуется.

Похожий инцидент произошел во Вьетнаме в июле прошлого года. Судно перевернулось в бухте Халонг Южно-Китайского моря во время сильного шторма. На борту находились 53 человека, по меньшей мере 34 пассажира погибли.

#Вьетнам #пассажиры #судно #остров Фукуок #скоростной катер #индийские туристы
Последние выпуски программ
Фильмы онлайн
1
Саперы МЧС. Работа в зоне СВО. Фильм 2
2
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
3
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
4
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
5
УБИМ. Три машины в одной броне
6
Наземные беспилотники инженерных войск
7
БПЛА для войск БПС
8
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
9
Боевая подготовка призывников
10
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 