Во Вьетнаме 34 человека погибли при крушении туристического катера

Минимум 34 человека погибли в результате крушения круизного лайнера во Вьетнаме. Об этом сообщает Вьетнамское информационное агентство.

Катастрофа произошла 19 июля в бухте Халонг Южно-Китайского моря. По предварительной информации судно перевернулось во время сильного шторма. На борту находились 53 человека.

В поисковой операции задействованы экстренные службы. На данный момент известно, что 11 человек спасены, еще восемь числятся пропавшими без вести.

Среди выживших найден 14-летний подросток, который четыре часа провел в каюте затонувшего судна.

Поиски осложняют непростые погодные условия, однако операция не прерывается.