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Во Вьетнаме 34 человека погибли при крушении туристического катера

Также известно об 11 выживших.
Константин Денисов 2025-07-19 19:48:57
© Фото: Hu Jiali, XinHua, Globallookpress

Минимум 34 человека погибли в результате крушения круизного лайнера во Вьетнаме. Об этом сообщает Вьетнамское информационное агентство.

Катастрофа произошла 19 июля в бухте Халонг Южно-Китайского моря. По предварительной информации судно перевернулось во время сильного шторма. На борту находились 53 человека.

В поисковой операции задействованы экстренные службы. На данный момент известно, что 11 человек спасены, еще восемь числятся пропавшими без вести.

Среди выживших найден 14-летний подросток, который четыре часа провел в каюте затонувшего судна.

Поиски осложняют непростые погодные условия, однако операция не прерывается.

#Катастрофа #Вьетнам #Туристы #судно #Халонг
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