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Гусеницы «из ада» заполонили Данию

Тело этих насекомых покрыто волосками, которые содержат токсичный белок, вызывающий у человека раздражение кожи, зуд и проблемы с дыханием.
Виктория Бокий 11-07-2026 04:14
© Фото: Heinz Krimmer, /http://imagebroker.com/#/search/, Globallookpress

Ядовитые гусеницы походных дубовых шелкопрядов заполонили Данию. Контакт с ними может привести к проблемам со здоровьем, сообщает телеканал TV2.

В СМИ прозвали этих насекомых гусеницами «из ада». Дело в том, что их тело покрыто волосками, которые содержат токсичный белок тауметопеин, вызывающий у человека раздражение кожи, зуд и проблемы с дыханием. В отдельных случаях контакт с этими гусеницами может вызвать аллергический шок.

Как передает телеканал, в ряде датских муниципалитетов уже объявили о подготовке к обнаружению гусениц. Местные власти не могут принять меры по предотвращению появления шелкопряда, но просят жителей тщательно проверять дубы перед посадкой.

Известно, что гусеницы «из ада» распространяются также по территории Швейцарии и Франции. Специалисты связывают это нашествие с повышением температур в европейских странах и изменением климата.

Не только в Европе, но и в России появляются опасные насекомые. Ранее сообщалось, что на юге нашей страны заметили суперклещей хиаломма. Известно, что их укус может привести к конго-крымской лихорадке с летальностью до 40%.

#Европа #Дания #насекомые #шелкопряд #гусеница #походный дубовый шелкопряд #ядовитые гусеницы
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