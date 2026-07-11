Гусеницы «из ада» заполонили Данию

Ядовитые гусеницы походных дубовых шелкопрядов заполонили Данию. Контакт с ними может привести к проблемам со здоровьем, сообщает телеканал TV2.

В СМИ прозвали этих насекомых гусеницами «из ада». Дело в том, что их тело покрыто волосками, которые содержат токсичный белок тауметопеин, вызывающий у человека раздражение кожи, зуд и проблемы с дыханием. В отдельных случаях контакт с этими гусеницами может вызвать аллергический шок.

Как передает телеканал, в ряде датских муниципалитетов уже объявили о подготовке к обнаружению гусениц. Местные власти не могут принять меры по предотвращению появления шелкопряда, но просят жителей тщательно проверять дубы перед посадкой.

Известно, что гусеницы «из ада» распространяются также по территории Швейцарии и Франции. Специалисты связывают это нашествие с повышением температур в европейских странах и изменением климата.

Не только в Европе, но и в России появляются опасные насекомые. Ранее сообщалось, что на юге нашей страны заметили суперклещей хиаломма. Известно, что их укус может привести к конго-крымской лихорадке с летальностью до 40%.