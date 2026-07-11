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ФИФА распродаст куски газона после чемпионата мира

Сувениры будут доступны только покупателям из США и Европы.
Гоар Хачатурян 11-07-2026 11:11
© Фото: Petter Arvidson, Keystone Press Agency, Global Look Press

ФИФА распродаст небольшие фрагменты поля стадиона «Нью-Йорк - Нью-Джерси», где пройдет финал чемпионата мира по футболу. Об этом пишет RT со ссылкой на спортивный портал The Athletic.

Отмечается, что цена такого сувенира - от 450 до 3000 долларов. В примечании на странице продажи покупателям сообщается, что фрагменты поля, залитые смолой для сохранения травы, будут отправлены только после финала 19 июля и только покупателям из США и Европы.

Как отмечает портал, на акриловом корпусе будут изображены логотип ЧМ-2026, место проведения, дата и итоговый счет матча. В комплект входит USB-накопитель с «подлинной пленкой».

Коллекционные предметы произведены британской компанией, которая предлагает на своем сайте три дополнительные версии по цене 900, 1200 и 3000 долларов. Каждый из четырех уровней ограничен 2026 экземплярами, то есть, если они все будут распроданы, выручка составит более 11,2 миллиона долларов.

«Упаковка и дополнительные предметы, входящие в комплект, меняются с каждым повышением цены. В трех нижних ценовых категориях размер участка поля составляет всего 2,5x2,5x2,5 дюйма, а в Hero Edition за 3000 долларов входит участок размером 3x3x3 дюйма, а также металлический сувенирный билет с гравировкой, мини-копия мяча, использовавшегося в финале чемпионата мира, и хрустальный кубок чемпионата мира», - говорится в материале.

Напомним, в США, Канаде и Мексике проходит чемпионат мира по футболу 2026 года. Турнир стартовал 11 июня в Мехико. Накануне состоялся матч Испании с Бельгией, который завершился со счетом 2:1 в пользу первой. Так, по результатам четвертьфинального матча, Испания сыграет с Францией в полуфинале ЧМ. Следующие участники полуфинала определятся в матчах Норвегия-Англия и Аргентина-Швейцария.

#в стране и мире #Футбол #чемпионат мира #FIFA #сувениры #футбольное поле #Газон
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