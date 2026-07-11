МИД Турции заявил о необходимости переговоров с РФ по С-400

Россия должна быть частью переговоров по возможной продаже зенитно-ракетных комплексов С-400. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.

«Необходимо также вести конструктивный диалог с российской стороной», - сказал он в интервью The National News.

Глава турецкого МИД подчеркнул, что Россия должна участвовать в переговорах о продаже комплексов С-400, так как она является их поставщиком. Без участия РФ невозможна реализация договоренностей с третьими странами.

Турецкое правительство в настоящий момент проводит консультации и анализирует варианты решения. Фидан отметил, что не может назвать возможные страны-покупатели.

Газета Hürriyet 9 июля сообщила, что Анкара ищет возможность выхода из-под действий американских санкций CAATSA и возвращения в программу производства истребителя F-35. Из-за этого и поднят вопрос продажи ЗРК в одну из стран Персидского залива. Затем издание Oksijen назвала ОАЭ возможным покупателем комплексов С-400.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал тему возможной продажи Турцией российских зенитных ракетных систем С-400 сверхчувствительной. Тогда же он подчеркнул, что Москва уже имела контакты с Анкарой на эту тему и будет их продолжать.