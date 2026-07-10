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В Кремле назвали сверхчувствительной тему продажи Турцией систем С-400

Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва имела контакты с Анкарой на эту тему и будет их продолжать.
Андрей Аркадьев 10-07-2026 12:57
© Фото: Vitaly V. Kuzmin, Wikimedia

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами назвал сверхчувствительной тему возможной продажи Турцией российских зенитных ракетных систем С-400.

«Здесь я могу сказать одно - эта тема относится к области сверхчувствительных», - подчеркнул Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Он сказал, что Москва имела контакты с Анкарой на эту тему. Также Дмитрий Песков добавил, что Россия будет продолжать эти контакты. 

Ранее президент США Дональд Трамп отметил, что Соединенные Штаты отменят санкции, введенные ранее против Турции на покупку у России зенитных ракетных систем. Напомним, Вашингтон настаивал на том, чтобы Анкара приобрела вместо С-400 системы Patriot, и когда Турция отказалась, исключил ее из программы поставок истребителей F-35.

#в стране и мире #С-400 #Турция #Дмитрий Песков
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