В Кремле назвали сверхчувствительной тему продажи Турцией систем С-400

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами назвал сверхчувствительной тему возможной продажи Турцией российских зенитных ракетных систем С-400.

«Здесь я могу сказать одно - эта тема относится к области сверхчувствительных», - подчеркнул Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Он сказал, что Москва имела контакты с Анкарой на эту тему. Также Дмитрий Песков добавил, что Россия будет продолжать эти контакты.

Ранее президент США Дональд Трамп отметил, что Соединенные Штаты отменят санкции, введенные ранее против Турции на покупку у России зенитных ракетных систем. Напомним, Вашингтон настаивал на том, чтобы Анкара приобрела вместо С-400 системы Patriot, и когда Турция отказалась, исключил ее из программы поставок истребителей F-35.